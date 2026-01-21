Ричмонд
Бывший бортпроводник более четырех лет использовал одну уловку для бесплатных путешествий: ему удалось совершить сотню рейсов

Бывший стюард налетал более ста рейсов бесплатно, притворяясь пилотом.

Источник: Комсомольская правда

Бывший стюард канадской авиакомпании был арестован и экстрадирован на Гавайи по обвинению в крупном мошенничестве. В течение четырёх лет он выдавал себя за пилота и действующего бортпроводника, чтобы совершить более сотни бесплатных перелётов на рейсах американских авиакомпаний. Об этом пишет ABC News.

33-летний Даллас Покорник с 2017 по 2019 год работал бортпроводником в авиакомпании, базирующейся в Торонто. После увольнения он начал использовать поддельные удостоверения личности сотрудника этой компании для бронирования билетов, предназначенных для пилотов и стюардов трёх американских перевозчиков.

Прокуроры отмечают, что мошенник даже запрашивал место на откидном сиденье в кабине пилотов, обычно предназначенном для коллег, которые не на службе. О том, летал ли он в кабине на самом деле, в документах не сообщается.

Похожая история произошла и с 35-летним жителем США из Южной Флориды, Тирон Александр выдавал себя за бортпроводника и иногда за пилота, чтобы бесплатно путешествовать на самолетах. Мужчина обманывал системы бронирования семи американских авиакомпаний с 2018 по 2024 год, совершив более 120 перелетов.