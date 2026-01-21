Умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ялты Янина Павленко.
Он почти четверть века — с 1984 года — возглавлял легендарный музей на Белой Даче. Его кандидатуру лично рекомендовала в Минкульт СССР Евгения Михайловна Чехова, племянница великого драматурга.
Под руководством Геннадия Шалюгина музей превратился в культурный центр Крыма. С 1985 года в Ялту стал регулярно приезжать МХАТ во главе с Олегом Ефремовым и другие столичные театры. Международные фестивали, научные конференции, творческие конкурсы — все это сделало Белую Дачу местом притяжения для ценителей культуры со всего мира.
По инициативе Шалюгина были созданы филиалы музея: в 1995 году — в Гурзуфе, в 2006 — на даче «Омюр» в Ялте.
Геннадий Шалюгин — лауреат литературных премий, автор 14 книг и более 600 публикаций: стихов, статей, очерков, рассказов и эссе.
«Геннадия Александровича знали далеко за пределами Ялты, память о нём навсегда останется в наших сердцах. Царствия небесного! Искренние соболезнования родным и близким Геннадия Александровича», — написала Павленко.