Умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин

Под руководством Геннадия Шалюгина музей превратился в культурный центр Крыма. С 1985 года в Ялту стал регулярно приезжать МХАТ во главе с Олегом Ефремовым и другие столичные театры. Международные фестивали, научные конференции, творческие конкурсы — все это сделало Белую Дачу местом притяжения для ценителей культуры со всего мира.