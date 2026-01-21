Поселки Новошахтинска остались без воды после аварии на напорном коллекторе

С утра 21 января из-за аварии на напорном коллекторе подача воды была прекращена в поселках Новошахтинска. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Без воды временно остаются: Н. Соколовка, С. Соколовка, 1-е и 2-е отделение 6 Совхоза, Городская, Стройбюро, Западная, Радио, п. Несветаевский, Центр, Горького, Бугултай, Самбек, п. Красный.
Ориентировочное время устранения аварии — до 18 часов 21 января. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Подвоз воды выполняют по зявкам.
