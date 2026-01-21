В Иркутской области прокуратура оспорила договор дарения квартиры

Прокуратура Иркутской области через суд аннулировала сделку осужденного участника ОПГ по дарению квартиры. Он хотел избежать выплаты многомиллионного долга государству. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ведомстве.
— Ранее суд признал группу лиц виновной в организации незаконного игорного бизнеса в Иркутске в период с 2012 по 2016 годы. Деятельность велась в составе преступного сообщества, а нелегальный доход превысил 194 миллиона рублей, — пояснили в прокуратуре.
Выяснилось, что один из осужденных, пытаясь спасти имущество, передал свою квартиру третьему лицу по договору дарения. Надзорное ведомство оспорило эту сделку в суде. Теперь квартира может быть использована для погашения ущерба перед государством.