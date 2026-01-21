Секс-коуч Джонсон раскрыла «метод пинбола» для разнообразия интимной жизни

Секс-тренер и психолог из Великобритании Ханна Джонсон, известная как «Фея либидо», рассказала британскому таблоиду Metro о «методе пинбола», который позволяет вернуть разнообразие в сексуальную жизнь пары и улучшить отношения, материал перевел aif.ru.
По словам Джонсон, большинство пар привыкли к определенному сценарию в сексуальных отношениях, она даже придумала для этого термин — «эскалатор», партнеры просто шаблонно едут на нем, разрушая интимную жизнь и отношения в целом.
«Теория эскалатора — это идея, что близость движется по прямой, линейной последовательности. Ты начинаешь снизу эскалатора и каждый раз чувствуешь, что должен ехать на нём до самого верха, независимо от того, полностью ли ты включен в процесс и возбуждён ли», — объяснила Джонсон.
Однако желание, особенно у женщин, это не то, что можно включить и выключить по запросу. Кроме того, исследование показало, что 75% женщин не испытывают удовлетворения во время привычного процесса без дополнительных стимуляций, отметила эксперт.
Джонсон подчеркнула, что «эскалатор» можно заменить на «метод пинбола». Главное — отпустить идею, что каждое сексуальное взаимодействие должно быть стандартным, и начать по-настоящему ценить возбуждение.
«Вместо того чтобы кататься на эскалаторе, получайте удовольствие и “играйте в пинбол” с партнёром, переключаясь между разными формами близости, исходя из того, что приятно в данный момент. Главное помнить, что в таком подходе нет ни иерархии, ни финишной линии — ты просто получаешь удовольствие, и всё необязательно», — объяснила секс-тренер.
«Пинбол» может состоять из переключений на поцелуи, массаж и другие виды контакта.
«Пинбол естественным образом возвращает удовольствие в центр. Это снижает давление и ожидания от производительности или идеального результата, люди держатся в моменте, а не отключаются на автопилоте. Вот так создаётся весёлая и яркая сексуальная жизнь», — отметила Джонсон.
Она также посоветовала составлять «сексуальное меню» с партнером, куда будут включены пожелания обоих.
