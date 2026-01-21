Ричмонд
Australian Open: узбекистанская теннисистка Кудерметова уступила датской сопернице

С 18 января по 1 февраля в австралийском Мельбурне проходит первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд — рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.

Источник: Getty Images

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова проиграла датчанке Кларе Таусон на Australian Open — 2026. В матче второго круга она уступила сопернице со счетом 3:6, 6:3, 5:7, сообщает НОК.

«Представительница сборной Узбекистана по теннису Полина Кудерметова завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии. Во втором круге наша спортсменка вышла на корт против 14-й ракетки мира Клары Таусон из Дании и уступила ей», — говорится в сообщении.

Матч длился 1 час 54 минуты.

Полина Кудерметова выступала за Россию, а в декабре 2025-го перешла под флаг Узбекистана.

Напомним, что свое выступление на Открытом чемпионате Австралии она начала с победы.