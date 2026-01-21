Australian Open: узбекистанская теннисистка Кудерметова уступила датской сопернице

«Представительница сборной Узбекистана по теннису Полина Кудерметова завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии. Во втором круге наша спортсменка вышла на корт против 14-й ракетки мира Клары Таусон из Дании и уступила ей», — говорится в сообщении.