Актриса четыре раза подряд победила возвращавшийся рак с метастазами

Японская актриса Хиро Фурумура, борющаяся с раком 4-й стадии в четвёртый раз, демонстрирует стойкость. В соцсетях она сообщила, что проходит уже 34-й курс химиотерапии.
Поклонники поддерживают её и заявляют, что её стойкость вдохновляет их.
На своей странице в Instagram* она опубликовала пост, который подписала:
«Сегодня — день моей 34-й химиотерапии. Лечение прошло благополучно».
Актриса также сообщила, что её лечащий врач заявил, что используемый препарат действует отлично.
Поклонники отреагировали с глубокой поддержкой:
«Вы проходите такое тяжёлое лечение, но остаётесь позитивной — это всегда вдохновляет нас!», — написал один из пользователей.
Люди в социальных сетях просят её беречь себя и больше отдыхать.
Хиро Фурумура начала карьеру в 1984 году в Хоккайдо. Уже в 1985 году она получила гран-при конкурса Clarion Girl. В 1987 году она получила главную роль в дораме «Чочан» и стала одной из самых популярных актрис Японии.
В 2012 году, в возрасте 46 лет, у неё обнаружили рак шейки матки. В марте 2017 года последовал рецидив, а уже в ноябре того же года метастазы были обнаружены в лёгких и лимфатических узлах.
В январе 2023 года она сообщила, что рак обнаружен в парааортальных лимфатических узлах брюшной полости. Сейчас актриса продолжает курс химиотерапии, сохраняя мужество и позитивный настрой.
