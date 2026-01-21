Братчанка лишилась денег, пытаясь арендовать сауну

Женщина нашла в интернете сайт, внешне похожий на страницу реальной компании, и позвонила по указанному там номеру. «Администратор» попросил внести предоплату за бронирование в размере 6000 рублей. После получения перевода злоумышленники под выдуманным предлогом попытались запросить еще денег. Только тогда потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.