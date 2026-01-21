Ричмонд
Братчанка лишилась денег, пытаясь арендовать сауну

46-летняя жительница Братска стала жертвой мошенников при попытке арендовать сауну. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Источник: ТК Город

Женщина нашла в интернете сайт, внешне похожий на страницу реальной компании, и позвонила по указанному там номеру. «Администратор» попросил внести предоплату за бронирование в размере 6000 рублей. После получения перевода злоумышленники под выдуманным предлогом попытались запросить еще денег. Только тогда потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.

Эксперты по кибербезопасности напоминают: мошенники часто создают копии официальных страниц компаний. Эти сайты-двойники могут почти не отличаться по дизайну и интерфейсу, но имеют поддельные адреса.