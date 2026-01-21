Ричмонд
В России предложили ввести самозапрет на платежи в компьютерных играх

Володин заявил, что самозапрет на платежи в компьютерных играх поможет защитить от противоправных действий.

Источник: Комсомольская правда

В Государственной думе обсуждается вопрос о введении самозапрета на платежи в компьютерных играх. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, добровольный самозапрет на платежи в компьютерных играх поможет защитить от противоправных действий, а также уберечь подростков от лишних трат, которые могут быть совершены под воздействием злоумышленников.

Как передает Володин, согласно данным МВД России, за десять месяцев 2025 года зарегистрировали около 1000 совершенных в игровых онлайн-сообществах преступлений против собственности. Чаще всего потерпевшими в таких мошеннических схемах становятся несовершеннолетние.

«Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей, по оценкам экспертов, превышает 850 миллионов рублей. Более половины краж совершается через игровые платформы», — написал председатель Госдумы в канале на платформе Max.

Володин также запустил опрос среди подписчиков о поддержке введения такого самозапрета.

Напомним, злоумышленники вербуют подростков через чаты онлайн-игр. В полиции ранее подробно рассказали о таких схемах мошенников. Как отмечается, жертвами становятся школьники от девяти лет.

