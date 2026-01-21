Ричмонд
ФСБ: В Уфе предотвращен теракт, готовившийся двумя выходцами из Центральной Азии

Двое выходцев из Центральной Азии планировали теракт в отделе полиции в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт в Уфе. Преступление готовили двое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе», — сообщили в ведомстве.

В поле зрения силовиков иностранцы попали, когда начали собирать информацию об отделе полиции в столице Башкортостана. Именно этот объект был выбран ими для диверсии. Они закупили оружие, компоненты для СВУ.

«При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — отметили в ЦОС. Другой участник группы задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее ФСБ России совместно со Службой государственной безопасности Узбекистана и Следственным комитетом РФ провела операцию по задержанию девяти иностранных граждан, подозреваемых в вербовке трудовых мигрантов в террористическую организацию.

Также сотрудники Федеральной службы безопасности России поймали в Рязани 24-летнего молдаванина, который занимался разведывательной деятельностью в интересах Главного управления разведки (ГУР) ВСУ.