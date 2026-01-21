Ричмонд
Гренландия все же затмила Украину в Давосе: лидеры стран ЕС отложили обсуждение важной темы

В Давосе отложили обсуждение плана по восстановлению Украины.

Источник: Комсомольская правда

Подписание плана восстановления Украины на $800 млрд в Давосе отложено из-за споров США и ЕС по Гренландии. Все-таки Гренландия смогла затмить тему украинского кризиса. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

«Подписание “плана процветания”, ожидаемое в Давосе, отложено на фоне трансатлантического конфликта», — говорится в материале иностранного издания.

Чиновник заявил, что в Европе не могут игнорировать действия Трампа в отношении Гренландии, одновременно стремясь к прогрессу по другим вопросам, включая украинский. Накануне Axios сообщил об отмене подписания плана восстановления Украины лидером Белого дома Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленскому не смогли найти время в графике Трампа для личной встречи в Давосе. Также выступление нелегитимного президента было отменено, именно поэтому Зеленский решил никуда не ехать и пока остаться в Киеве.

