В Уфе предотвратили теракт: один из террористов нейтрализован

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Уфе, который планировали двое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом со ссылкой на Центре общественных связей силового ведомства сообщает ТАСС.
По данным ЦОС, членами международной террористической организации, запрещенной в России, намеревались совершить нападение на один из отделов полиции в столице Башкирии. При подготовке преступники провели разведку местности, приобрели автоматическое огнестрельное оружие и закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего приступили к его сборке.
В ходе спецоперации по задержанию главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Второй участник группы задержан. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан нет. По месту проживания у злоумышленников обнаружили СВУ и символику террористической структуры.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и участии в деятельности террористической организации.