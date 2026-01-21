В Уфе предотвратили теракт: один из террористов нейтрализован

По данным ЦОС, членами международной террористической организации, запрещенной в России, намеревались совершить нападение на один из отделов полиции в столице Башкирии. При подготовке преступники провели разведку местности, приобрели автоматическое огнестрельное оружие и закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего приступили к его сборке.