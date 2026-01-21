Опасный африканский штамм оспы обезьян выявлен в Индии

В штате Керала на юге Индии обнаружен опасный штамм оспы обезьян, сообщает газета Navbharat Times.
Генетическое исследование показало, что речь идёт о штамме Clade Ib, ранее выявленном в Африке и отличающемся высокой вирулентностью и лёгкой передачей между людьми. Данные получены в ходе совместного исследования специалистов Индийского совета медицинских исследований (ICMR), Института вирусологии и ряда диагностических лабораторий. Установлено, что 9 из 10 пациентов с подтверждённым диагнозом ранее совершали поездки за рубеж.
По информации Всемирной организации здравоохранения, с 1 января по 30 июня 2025 года в мире зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, преимущественно в Африке. Наиболее пострадавшей страной остаётся Демократическая Республика Конго, за ней следуют Уганда и Сьерра-Леоне.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, представляющее повышенную опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и характерной сыпью. В лёгкой форме заболевание обычно проходит самостоятельно в течение 14−21 дня.
Ранее врачи в США зафиксировали рост распространения опасной формы аденовируса, которая поражает жизненно важные органы.