Опасный африканский штамм оспы обезьян выявлен в Индии

Генетическое исследование показало, что речь идёт о штамме Clade Ib, ранее выявленном в Африке и отличающемся высокой вирулентностью и лёгкой передачей между людьми. Данные получены в ходе совместного исследования специалистов Индийского совета медицинских исследований (ICMR), Института вирусологии и ряда диагностических лабораторий. Установлено, что 9 из 10 пациентов с подтверждённым диагнозом ранее совершали поездки за рубеж.