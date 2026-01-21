Выявлена продолжающаяся мутация вируса оспы обезьян

Mpox — вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК. Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа 2024 года ВОЗ вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке. По данным ВОЗ, более 34 тыс. человек заразились mpox с начала 2025 года. В сентябре 2025 года режим ЧС вновь был отменен в связи со снижением заболеваемости.