В Татарстане приостановили работу сразу два аэропорта

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Соответствующее сообщение опубликовало Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отметим, что в Татарстане в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов введен режим «беспилотной опасности».
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 75 украинских беспилотников над регионами страны. Большую часть беспилотников противника, 45 единиц, Вооруженные силы России ликвидировали в Краснодарском крае.