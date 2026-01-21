На территории больницы «ТашМИ-2» незаконно закапывали мусор: факты подтвердились

Особое возмущение вызвал тот факт, где именно всё это происходило. Речь идёт о больнице, куда ежедневно приходят тысячи людей: пациенты, их родственники, медицинский персонал. Многие из них — люди с ослабленным здоровьем. Захоронение бытовых отходов в таком месте — это уже не просто халатность, а прямая угроза здоровью и санитарной безопасности.
После появления информации в соцсетях на место выехали сотрудники столичного управления экологии. В ходе проверки факты подтвердились: было установлено, что на территории больницы бытовые отходы действительно захоранивали вне специально отведённых мест, с нарушением экологических требований и норм.
Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде были незамедлительно приняты меры. Территорию очистили, а отходы вывезли. С ответственными лицами также провели разъяснительные и предупредительные беседы, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.
По факту правонарушения в отношении ответственного лица в соответствии с частью 1 статьи 91 (Нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов) Кодекса об административной ответственности был назначен штраф в размере 5 БРВ (около 2 млн сумов), а также оформлен административный протокол.
Сообщается, что данный случай взят на постоянный контроль, а мониторинг соблюдения экологических и санитарных норм будет продолжен.
Вопрос только один: почему подобные вещи вскрываются не системным контролем, а благодаря волонтёрам и соцсетям и сколько ещё таких «тихих свалок» может существовать рядом с объектами, где речь идёт о здоровье людей.