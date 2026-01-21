БПИ опровергло слухи о блокировке телефонов должников, но люди всё равно сомневаются

Самое любопытное — многие пользователи охотно поверили в эту информацию. Причина проста: в стране уже существуют весьма спорные ограничения. Например, при наличии задолженности за вывоз мусора человек может столкнуться с невозможностью оплатить электроэнергию. На фоне таких решений идея «отключения телефонов за долги» показалась части общества вполне реальной.
В Бюро принудительного исполнения официально отреагировали на распространяемые слухи и заявили, что сообщения о возможной блокировке мобильных устройств должников являются фейковыми и не имеют под собой никаких оснований. В ведомстве подчеркнули: наличие задолженности по исполнительным документам никак не влияет на работу мобильных телефонов или других устройств.
При этом гражданам всё же рекомендовали регулярно проверять информацию о своих долгах и возможных ограничениях, особенно перед выездом за границу. Сделать это можно через официальный сайт Бюро принудительного исполнения mib.uz, а также с помощью официальных мобильных приложений mib.uz для Android и iOS, доступных в Google Play и App Store.
Однако даже после официального опровержения часть пользователей осталась скептически настроенной. В соцсетях появились комментарии о том, что подобные заявления могут быть «прощупыванием общественного мнения» или тестовым этапом перед возможными нововведениями.
Поэтому, как говорится, поживём — увидим. Пока же в БПИ настаивают: разговоры о блокировке мобильных телефонов за долги — не более чем очередной интернет-фейк.