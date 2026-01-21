БПИ опровергло слухи о блокировке телефонов должников, но люди всё равно сомневаются

При этом гражданам всё же рекомендовали регулярно проверять информацию о своих долгах и возможных ограничениях, особенно перед выездом за границу. Сделать это можно через официальный сайт Бюро принудительного исполнения mib.uz, а также с помощью официальных мобильных приложений mib.uz для Android и iOS, доступных в Google Play и App Store.