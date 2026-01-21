Скейтпарк на «Голубых куполах» залили бетоном: в центре Ташкента исчезло ещё одно общественное пространство

Однако затем, судя по всему, на эту территорию кто-то положил глаз. Площадка начала постепенно приходить в упадок: конструкции не ремонтировались, горки разрушались, а сам парк всё активнее заполнялся безвкусными аттракционами и предпринимателями с батутами. Создавалось впечатление, что процесс деградации был неслучайным — трудно поверить, что у городских властей не нашлось средств на поддержание востребованного общественного пространства.
На днях ситуация получила новое развитие. В соцсетях появились фотографии уже демонтированной скейт-площадки, а на её месте — ровный слой бетона. И это при том, что в Узбекистане с 1 января 2025 года действует запрет на приватизацию или отчуждение земель, используемых для отдыха населения, сокращение их территорий, а также строительство зданий и сооружений на таких участках.
Параллельно в социальных сетях появилось открытое обращение активной молодёжи к хокимияту Ташкента. В нём авторы просят сохранить скейтпарк и указывают на ключевую проблему: объект уже снесли, но власти так и не объяснили, что именно планируется построить на этом месте.
Официальных комментариев от хокимията Ташкента на момент публикации по-прежнему нет. Между тем в соцсетях активно обсуждается версия, что территорию якобы облюбовал некий бизнесмен, который намерен установить здесь новые аттракционы. Такое решение выглядит как минимум странным: парк «Голубые купола» всегда ценился за тишину и спокойствие, а его нынешнее превращение в хаотичную зону с батутами и сомнительными развлечениями уже вызывает раздражение у горожан.
По-хорошему, считают жители, парк следовало бы очистить от случайных коммерческих объектов и вернуть ему прежний облик общественного пространства для отдыха и спорта, а не очередной ярмарки аттракционов.
Теперь остаётся ждать, что скажут столичные власти и последует ли официальное разъяснение. Пока же история со скейтпарком выглядит как ещё один пример того, как в Ташкенте тихо и без объяснений исчезают важные для горожан пространства.