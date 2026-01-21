Скейтпарк на «Голубых куполах» залили бетоном: в центре Ташкента исчезло ещё одно общественное пространство

На днях ситуация получила новое развитие. В соцсетях появились фотографии уже демонтированной скейт-площадки, а на её месте — ровный слой бетона. И это при том, что в Узбекистане с 1 января 2025 года действует запрет на приватизацию или отчуждение земель, используемых для отдыха населения, сокращение их территорий, а также строительство зданий и сооружений на таких участках.