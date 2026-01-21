В Узбекистане запустили онлайн-услугу для перевода пенсии в наличную форму

Vaib.uz (Узбекистан. 21 января). В Узбекистане появилась новая государственная услуга для пенсионеров. Теперь перевести пенсионные выплаты из безналичной формы в наличную можно онлайн всего за несколько кликов, не выходя из дома.
Для этого пенсионеру необходимо авторизоваться на Едином портале интерактивных государственных услуг, заполнить свои данные и отправить электронный запрос. Предоставлять дополнительные документы не требуется, как и лично обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда.
По официальным данным, в настоящее время в стране зарегистрировано около 4,2 миллиона пенсионеров, из которых примерно 3,8 миллиона получают выплаты в безналичной форме.
Это связано с действующим порядком выплат: пенсии на банковские пластиковые карты зачисляются до 5-го числа каждого месяца, тогда как наличные пенсии доставляются с 4 по 27 число по утверждённому графику.