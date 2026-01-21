Ричмонд
Стала известна причина смерти 42-летней актрисы из «Любки» Городенцевой

Актриса Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет спустя месяц после дня рождения. В окружении артистки назвали причину.

Источник: Аргументы и факты

Российская актриса театра и кино Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет, причиной смерти стала онкология. Об этом стало известно aif.ru.

«Она боролась с онкологией», — сообщили в окружении артистки.

Информацию об онкологии у Городенцевой подтвердила актриса Мария Букнис.

Городенцевой не стало еще 13 июля 2025 года. Информация о ее смерти появилась только сейчас. Актрису похоронили на Хованском кладбище.

Городенцева родилась в Москве 14 июня 1983 года. В детстве она посещала театральную студию, а после школы поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, где училась на курсе Юрия и Ольги Соломиных. Позже она также окончила режиссерский факультет ВТУ им. Б. В. Щукина (курс. А. Вилькина).

Городенцева стала широко известной благодаря драме «Любка» (2009), в которой сыграла Ирину Зальцман. Последнюю роль она сыграла в фильме «Идеальное заблуждение», премьера которого состоялась в 2023 году.

Ранее сообщалось, что умер актер Дмитрий Марфин из сериалов «СашаТаня», «Скорая помощь» и «След».