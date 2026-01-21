Ричмонд
Ударить «Орешником» по борщевику предложил нижегородский депутат

На заседании аграрного комитета обсудили создание карты распространения сорняка и радикальные методы борьбы с ним.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Планы по борьбе с распространением борщевика обсудили депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу 20 января 2026 года.

Председатель комитета Игорь Тюрин отметил необходимость включения депутатов в профильную рабочую группу, сформированную в ноябре, и запросил у минсельхоза актуальную карту распространения сорняка. В ходе дискуссии депутат Евгений Зудилин в шутку предложил использовать для уничтожения зарослей в лесах систему «Орешник». Игорь Тюрин назвал такое предложение чрезмерной мерой.

Представители министерства сельского хозяйства пообещали включить парламентариев в состав рабочей группы и предоставить все запрошенные данные о ходе работ. Депутаты продолжат контролировать выполнение рекомендаций по очистке территорий региона от опасного растения.