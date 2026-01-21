Ударить «Орешником» по борщевику предложил нижегородский депутат

Председатель комитета Игорь Тюрин отметил необходимость включения депутатов в профильную рабочую группу, сформированную в ноябре, и запросил у минсельхоза актуальную карту распространения сорняка. В ходе дискуссии депутат Евгений Зудилин в шутку предложил использовать для уничтожения зарослей в лесах систему «Орешник». Игорь Тюрин назвал такое предложение чрезмерной мерой.