Физик ответил, как защитить технику от магнитной бури

Очень сильная магнитная буря, накрывшая Землю 20 января 2026 года, продолжается. Яркие полярные сияния уже две ночи подряд наблюдаются не только в арктических широтах, но и в средней полосе России, а утром 20 января их смогли увидеть даже в Крыму. Чем была необычна эта магнитная буря, как она повлияла на технику в космосе и на Земле, и можно ли защититься от такого влияния, irk.aif.ru рассказал доктор физико-математических наук, заместитель директора Института солнечно-земной физики СО РАН Юрий Ясюкевич.
Плюс на минус: магнитная буря 20 и 21 января 2026
Магнитная буря, уровень которой превысил G4 («очень сильная»), но всё же не дотянул до «экстремального» G5, пришла к Земле несколько раньше, чем прогнозировалась, однако всё же ожидаемо. Когда 18 января на Солнце произошла вспышка класса X, стало понятно, что облако плазмы от неё столкнётся с магнитосферой нашей планеты. Поздним вечером 19 января был зафиксирован рекордный радиационный шторм — максимальное значение плотности протонов составило 37 тысяч единиц — а вскоре после этого последовало и геомагнитное событие. То есть, та самая «очень сильная буря», как её описывают в учебниках — яркие полярные сияния вплоть до 40-й северной широты, море снимков в соцсетях, перебои в радиосвязи.
«С одной стороны, именно так всё обычно и происходит — вспышка, выброс вещества, ускорение протонов, затем приход основного облака и его взаимодействие с магнитосферой. С другой — буря развивалась нетривиально: если обычно после сжатия магнитосферы ударной волной межпланетное магнитное поле имеет отрицательный знак, то в этот раз оно долго было положительным. Сейчас идёт фаза восстановления, однако индекс DST, который показывает рост и восстановление кольцевого тока в магнитосфере Земли, всё ещё находится на уровне −150 нанотесла, что соответствует сильной магнитной буре G3», — пояснил Юрий Ясюкевич.
Две ночи подряд социальные сети пестрели яркими снимками «небесного шоу»
Две ночи подряд социальные сети пестрели яркими снимками «небесного шоу» — полярное сияние в этот раз наблюдали не только любители астрономии и фотографы-профессионалы. В Сибири желающих запечатлеть всполохи на небе не остановили даже суровые морозы под минус сорок градусов Цельсия: люди, одевшись «как на Северный полюс», прихватив термосы с горячим чаем и запасные аккумуляторы, караулили сияние ночь напролёт.
«Собрались, поехали снимать и морозить носы. Было −35, аккумуляторы быстро кончались, но хватило почти на 4 часа. Поймал Аврору за хвост! И я доволен», — рассказал irk.aif.ru иркутский фотограф Владимир Смирнов.
Создать резерв: как защититься от магнитной бури
Если радиационный шторм, который сейчас уже позади, представляет в первую очередь угрозу для космических аппаратов, то магнитные бури могут влиять на ту технику и инфраструктуру, которая находится на Земле.
«Когда мы говорим о радиационной буре — потоке протонов — нужно понимать, что это частицы, которые летят с большой скоростью на уровне 10−15% от скорости света, достигая земли за 30−60 минут (свет достигает за 8 минут). Они буквально “пробивают” платы в спутниках, приводят к накоплению заряда и, как следствие, пробоям. В этот раз обошлось — пока не было сообщений о том, что какие-то космические аппараты пострадали.
Если же говорить о том, что происходит на Земле во время магнитных бурь, то мы имеем дело с частицами, обладающими не такой большой энергией. Однако и они всё-таки влияют на те системы, что используют радиоволны, потому что среда распространения радиоволн меняется очень сильно, в эти периоды сигнал сильно рассеивается, возникают перебои с радиосвязью, а на радарах, например, могут из-за этого возникать ложные цели", — рассказал Юрий Ясюкевич.
А наземная инфраструктура — такая, как линии электропередачи, трубопроводы и рельсы железных дорог — в первую очередь страдает от наведённых токов и дополнительной нагрузки, которую вызывает паразитный ток, в том числе, в трансформаторах.
Однако можно ли защититься от влияния магнитных бурь, например, создавая некие экраны для таких систем?
«Невозможно защитить никаким экраном тысячи километров ЛЭП и железных дорог, — отвечает на этот вопрос эксперт. — Однако совершенно точно можно, имея прогноз, заранее снизить нагрузку на сети, например, на 30%, чтобы иметь резерв. И чем точнее будут наши прогнозы магнитных бурь и их развития — тем эффективнее можно будет принимать такие меры».
А вот в вопросе, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, консенсуса в научном сообществе пока нет.
«Одновременно есть исследования, которые не показывают статистически значимой связи между состоянием магнитосферы и самочувствием населения, и исследования, которые говорят, что люди с определёнными заболеваниями “откликаются” на магнитные бури. Так что однозначно ответить на этот вопрос — да или нет — пока не получается», — пояснил физик.