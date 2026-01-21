Физик ответил, как защитить технику от магнитной бури

Магнитная буря, уровень которой превысил G4 («очень сильная»), но всё же не дотянул до «экстремального» G5, пришла к Земле несколько раньше, чем прогнозировалась, однако всё же ожидаемо. Когда 18 января на Солнце произошла вспышка класса X, стало понятно, что облако плазмы от неё столкнётся с магнитосферой нашей планеты. Поздним вечером 19 января был зафиксирован рекордный радиационный шторм — максимальное значение плотности протонов составило 37 тысяч единиц — а вскоре после этого последовало и геомагнитное событие. То есть, та самая «очень сильная буря», как её описывают в учебниках — яркие полярные сияния вплоть до 40-й северной широты, море снимков в соцсетях, перебои в радиосвязи.