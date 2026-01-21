Ричмонд
Жителям Ростова объяснили порядок действий при слабом отоплении в квартирах

Что делать при слабом отоплении: ростовчанам советуют фиксировать температуру в квартирах.

Источник: Комсомольская правда

При слабом отоплении в квартирах жителям Ростова-на-Дону следует сразу же обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, посоветовала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Уважаемые ростовчане, если в вашей квартире холодно, первым делом обращайтесь в свою управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК) для составления официального акта. Это основа для перерасчета и главный сигнал для устранения проблемы, — написала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.

Теплоснабжение считается ниже норматива, если температура в жилых помещениях составляет ниже +18 градусов, а в угловых комнатах — ниже +20 градусов.

Отдельно в связи с жалобами людей на слабое отопление на ЗЖМ и в центре донской столицы «управляйкам», ТСЖ и ЖСК следует усилить контроль за параметрами теплоносителя, составить акты о некачественном отоплении для перерасчета, а также оповестить собственников в домовых чатах о механизме подачи заявок.