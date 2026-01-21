Жителям Ростова объяснили порядок действий при слабом отоплении в квартирах

Отдельно в связи с жалобами людей на слабое отопление на ЗЖМ и в центре донской столицы «управляйкам», ТСЖ и ЖСК следует усилить контроль за параметрами теплоносителя, составить акты о некачественном отоплении для перерасчета, а также оповестить собственников в домовых чатах о механизме подачи заявок.