Названы продукты, которые провоцируют рак при регулярном употреблении

Также опасны сладости и промышленная выпечка, богатые трансжирами и провоцирующие воспаление. Среди провокаторов рака также выделяют жареную пищу и фастфуд, в которых при высокой температуре образуются опасные соединения. Чтобы снизить негативное влияние и уменьшить вероятность возникновения недуга, необходима сбалансированная диета, отметила собеседница РИА «ФедералПресс».
В частности, она рекомендовала питание с обилием овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы. Кроме того, важно обращать внимание на способ приготовления пищи и соблюдать умеренность в употреблении потенциально опасных продуктов, что позволяет снизить нагрузку на организм и сохранить здоровье.
