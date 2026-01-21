Названы продукты, которые провоцируют рак при регулярном употреблении

Некоторые продукты, регулярно присутствующие в рационе, могут повышать риск развития онкологических заболеваний, предупредила нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. Она выделила три основные категории еды. К первой относится обработанное мясо, такое как колбасы и сосиски, которые содержат нитриты, превращающиеся при жарке и копчении в канцерогены.