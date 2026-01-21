Ричмонд
Названы продукты, которые провоцируют рак при регулярном употреблении

Некоторые продукты, регулярно присутствующие в рационе, могут повышать риск развития онкологических заболеваний, предупредила нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. Она выделила три основные категории еды. К первой относится обработанное мясо, такое как колбасы и сосиски, которые содержат нитриты, превращающиеся при жарке и копчении в канцерогены.

Источник: Life.ru

Также опасны сладости и промышленная выпечка, богатые трансжирами и провоцирующие воспаление. Среди провокаторов рака также выделяют жареную пищу и фастфуд, в которых при высокой температуре образуются опасные соединения. Чтобы снизить негативное влияние и уменьшить вероятность возникновения недуга, необходима сбалансированная диета, отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

В частности, она рекомендовала питание с обилием овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы. Кроме того, важно обращать внимание на способ приготовления пищи и соблюдать умеренность в употреблении потенциально опасных продуктов, что позволяет снизить нагрузку на организм и сохранить здоровье.

К слову, правильное питание в 2026 — это цельные продукты, больше белка и клетчатки, меньше сахара и обработанной еды. Узнайте главные принципы, тренды и примеры для здорового меню в материале Life.ru.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.