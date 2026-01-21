В Красноярске школьница вместо смартфона получила из игрового автомата шоколад

По словам бабушки ребенка, игровой автомат находится в обычном продуктовом магазине, стоимость одной попытки — 50 рублей. Недавно девочке наконец улыбнулась удача — ей выпала заветная коробка с гаджетом. Однако уже дома радость от победы сменилась разочарованием — внутри лежала плитка шоколада (причем уже сломанного).