В Красноярске школьница вместо смартфона получила из игрового автомата шоколад

В Красноярске школьница выиграла в игровом автомате шоколад вместо iPhone 16.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске школьница выиграла в игровом автомате шоколад вместо iPhone 16. Как пишет краевой Роспотребнадзор со ссылкой на местные СМИ, девочка почти год пыталась достать смартфон.

По словам бабушки ребенка, игровой автомат находится в обычном продуктовом магазине, стоимость одной попытки — 50 рублей. Недавно девочке наконец улыбнулась удача — ей выпала заветная коробка с гаджетом. Однако уже дома радость от победы сменилась разочарованием — внутри лежала плитка шоколада (причем уже сломанного).

В ведомстве уже разбираются в ситуации. Кроме того, представителей пострадавшего ребенка просят обратиться в Роспотребнадзор через официальный сайт.

Ранее мы писали, что жители Красноярска массово жалуются на холод в квартирах — сообщения и фотографии с градусниками горожане оставляют в социальных сетях.