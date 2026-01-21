Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Первую в 2026 году комету открыли астрономы. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Источник: РИА "Новости"

«Международный астрономический союз официально сообщил об обнаружении первой кометы 2026 года, получившей название C/2026 A1 (MAPS)», — сказано в сообщении.

Комета впервые наблюдалась 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS. В настоящее время комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и около 300 миллионов километров от Солнца, уточнили астрономы.

Исходя из ее орбиты, она предположительно является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад — с начала февраля до середины марта — как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу, предполагают специалисты.

«Это было зафиксировано в рукописях Китая, Японии и Британии. В настоящее время считается, что данное небесное тело впоследствии раскололось на множество частей, причем один из наиболее крупных фрагментов в 1843 году вновь появился на небе Земли как Великая комета 1843 года», — рассказали ученые.

Комету ждет не менее удивительная судьба. Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце.

Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня, подсчитали астрономы.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю уже до конца текущих суток. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки. Позже стало известно, что информация о столкновении астероида CE2XZW2 с Землей является недостоверной.