Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю уже до конца текущих суток. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки. Позже стало известно, что информация о столкновении астероида CE2XZW2 с Землей является недостоверной.