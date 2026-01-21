В Госдуме поприветствовали допуск российских спортсменов на Паралимпиаду-2026

Теперь предстоит детально проработать механизм двусторонних приглашений и условия их подтверждения, отметил парламентарий. Приветствуя решение МПК, он выразил надежду, что оно откроет российским командам возможность участвовать в соревнованиях всех уровней, вплоть до чемпионатов мира и Олимпийских игр.