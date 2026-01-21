Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме поприветствовали допуск российских спортсменов на Паралимпиаду-2026

Решение Международного паралимпийского комитета допустить российских спортсменов до Игр 2026 года является проявлением политическо-спортивной гибкости и мудрости, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. По его словам, этот шаг выгодно отличается от позиции многих международных федераций, которые не стремятся решить вопрос участия представителей РФ.

Источник: Life.ru

Теперь предстоит детально проработать механизм двусторонних приглашений и условия их подтверждения, отметил парламентарий. Приветствуя решение МПК, он выразил надежду, что оно откроет российским командам возможность участвовать в соревнованиях всех уровней, вплоть до чемпионатов мира и Олимпийских игр.

«МОК надо следовать примеру МПК, в этой ситуации им есть чему поучиться», — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) пересмотрел позицию по участию сборной РФ в зимних Паралимпийских играх 2026 года. Российские спортсмены смогут подать заявки на получение приглашений.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.