В Госдуме поприветствовали допуск российских спортсменов на Паралимпиаду-2026

Теперь предстоит детально проработать механизм двусторонних приглашений и условия их подтверждения, отметил парламентарий. Приветствуя решение МПК, он выразил надежду, что оно откроет российским командам возможность участвовать в соревнованиях всех уровней, вплоть до чемпионатов мира и Олимпийских игр.
«МОК надо следовать примеру МПК, в этой ситуации им есть чему поучиться», — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) пересмотрел позицию по участию сборной РФ в зимних Паралимпийских играх 2026 года. Российские спортсмены смогут подать заявки на получение приглашений.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.