Известны хедлайнеры студенческого фестиваля #Дома в Уфе

Масштабный фестиваль студентов #Дома приглашает всех уроженцев Башкирии, которые учатся в родных вузах или за пределами республики. Министерство молодежной политики региона обещает много общения, обмен опытом и знакомства. 30 января всех желающих ждут на площадке уфимского Дворца борьбы. Регистрация завершится 21 января.
В Минмолодеже республики рассказали, что участников фестиваля ждут выступления артистов, певцов и диджеев. Хедлайнерами события станут российский певец и автор песен, первым большим хитом которого стала песня «Малолетняя любовь» — Фогель. Также на сцене выступят Арслан Тимиров, известный под псевдонимом BABY Ti, DJ VITA SAMURАЙ и другие.
