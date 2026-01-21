Известны хедлайнеры студенческого фестиваля #Дома в Уфе

В Минмолодеже республики рассказали, что участников фестиваля ждут выступления артистов, певцов и диджеев. Хедлайнерами события станут российский певец и автор песен, первым большим хитом которого стала песня «Малолетняя любовь» — Фогель. Также на сцене выступят Арслан Тимиров, известный под псевдонимом BABY Ti, DJ VITA SAMURАЙ и другие.