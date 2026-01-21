Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известны хедлайнеры студенческого фестиваля #Дома в Уфе

Уроженцы республики, обучающиеся в разных вузах страны, соберутся вместе.

Источник: Башинформ

Масштабный фестиваль студентов #Дома приглашает всех уроженцев Башкирии, которые учатся в родных вузах или за пределами республики. Министерство молодежной политики региона обещает много общения, обмен опытом и знакомства. 30 января всех желающих ждут на площадке уфимского Дворца борьбы. Регистрация завершится 21 января.

В Минмолодеже республики рассказали, что участников фестиваля ждут выступления артистов, певцов и диджеев. Хедлайнерами события станут российский певец и автор песен, первым большим хитом которого стала песня «Малолетняя любовь» — Фогель. Также на сцене выступят Арслан Тимиров, известный под псевдонимом BABY Ti, DJ VITA SAMURАЙ и другие.

Ранее «Башинформ» сообщал о воспитательной работе в колледжах республики.