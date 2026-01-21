Глава МИД Финляндии призналась, что ее «раздражает» основная тема на ВЭФ в Давосе

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского кризиса почти не обсуждается на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Как считает Валтонен, существует реальная перспектива смены повестки из-за притязаний США на Гренландию, что привело к тому.
«Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе», — приводит ее слова газета Iltalehti.
По ее мнению, тема Гренландии вытеснила обсуждение Украины на второй план из-за напряженности в рядах стран-членов НАТО.
«Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров… понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей», — добавила она.