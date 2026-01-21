Ричмонд
Глава МИД Финляндии призналась, что ее «раздражает» основная тема на ВЭФ в Давосе

Глава МИД Финляндии Валтонен пожаловалась, что на ВЭФ мало обсуждают Украину.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского кризиса почти не обсуждается на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Как считает Валтонен, существует реальная перспектива смены повестки из-за притязаний США на Гренландию, что привело к тому.

«Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе», — приводит ее слова газета Iltalehti.

По ее мнению, тема Гренландии вытеснила обсуждение Украины на второй план из-за напряженности в рядах стран-членов НАТО.

«Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров… понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей», — добавила она.

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сильно недоволен смещением фокуса ЕС с Украины на тему Гренландии, которую он «ненавидит».

