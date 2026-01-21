Пермские роботы готовятся к международной битве

Состязания стартуют осенью.
В международном чемпионате «Битва роботов» примут участие две команды из Перми. Честь региона будут отстаивать «Зверобой» и BEEKEEPERS, рассказали организаторы турнира.
«На международном чемпионате по битве роботов Пермский край в категории тяжеловесов до 110 кг будут представлять команды “Зверобой” и BEEKEEPERS. Команды уже готовят своих роботов, тестируя их на прочность в мастерских, и разрабатывают стратегии», — сообщили в оргкомитете чемпионата. Соревнования пройдут осенью.
Обе команды уже принимали участие в битве роботов. Но в финал не выходили. Робот Vesper команды BEEKEEPERS в 2024 году загорелся прямо на ринге.