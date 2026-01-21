Ричмонд
В Донецке провели акцию в память о погибших при ударе ВСУ по рынку

В Донецке провели акцию в память о погибших при ударе ВСУ по рынку в 2024 году.

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Памятную акцию в честь погибших в результате удара ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в 2024 году провели в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

Утром 21 января 2024 года украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе составило 27 человек, число пострадавших — 25.

«Мы находимся в Кировском районе, микрорайон “Текстильщик”. И сегодня у нас вторая годовщина с кровавого, зверского обстрела военнослужащими Украины. Мы находимся в районе рынка. Мы с командой находимся здесь, возле стихийного мемориала, куда пришли возложить цветы в память о тех 27 погибших людях, зверски убитых с реактивной системы залпового огня» , — сказал Добровольский.

Он добавил, что помимо молодежи города на место приходят жители микрорайона и всего Донецка, которые помнят произошедшие события и приходят отдать дань памяти невинно убиенным людям.

