За 2025 год жители Северного Тушина направили 70 тонн помощи в зону СВО

За 2025 год жители района Северное Тушино направили в зону специальной военной операции свыше 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.
Сбор и отправка помощи в районе ведутся на постоянной основе. Поддержку получают как военнослужащие, так и медицинские учреждения, где проходят лечение и восстановление раненые бойцы. В формировании грузов участвуют жители района и общественные советники.
В состав гуманитарных партий входят продукты длительного хранения, тёплая одежда, генераторы, походные обогреватели, тактические носилки и другие необходимые вещи. В последних отправках также были переданы 600 блиндажных свечей, маскировочные сети, вязаные изделия, письма и небольшие подарки.
Часть помощи формируется по адресным запросам волонтёров, медицинских организаций и координационных центров. Отдельные грузы предназначены для гражданского населения освобождённых территорий. Отправка осуществляется, как правило, один раз в месяц, очередная — запланирована на начало февраля.
Работа по сбору гуманитарной помощи ведётся с марта 2022 года и координируется общественными советниками управы района. Пункт приёма расположен по адресу: ул. Героев-Панфиловцев, д. 51 и открыт по понедельникам и четвергам с 17:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что предприниматели Зеленоградского административного округа Москвы отправляют участникам спецоперации средства радиоэлектронной борьбы, БПЛА, автомобили, экипировку, теплые вещи, маскировочные сети и медикаменты.