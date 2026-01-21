«Колокольцев обратил внимание на важность достижения целей спецоперации на Украине не только для РФ, но и для нормализации обстановки во всех странах. В последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала. Ситуация развивается именно в том направлении, о котором Москва предупреждала в начале конфликта: безответственная накачка Украины оружием и наемниками оборачивается появлением новых угроз для всего мира», — написала Волк.