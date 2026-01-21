В МВД РФ назвали Украину полигоном для латиноамериканского криминала

Украина за последние годы фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, утверждается в Telegram-публикации официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Она рассказала, что глава министерства Владимир Колокольцев прибыл с визитом в Гавану, где обсудил с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альваресом Касасом, в частности, актуальные вопросы антикриминальной повестки.
«Колокольцев обратил внимание на важность достижения целей спецоперации на Украине не только для РФ, но и для нормализации обстановки во всех странах. В последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала. Ситуация развивается именно в том направлении, о котором Москва предупреждала в начале конфликта: безответственная накачка Украины оружием и наемниками оборачивается появлением новых угроз для всего мира», — написала Волк.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что оружием, которое получает Украина от стран Запада, «подпитываются» террористы со всего мира.