В деревне Олха по народной программе открыли врачебную амбулаторию

IrkutskMedia, 21 января. Новая врачебная амбулатория построена по народной программе в деревне Олха Шелеховского района. Как сообщил секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, медицинское учреждение приступило к работе. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Общая площадь амбулатории — 540 кв. метров. Здесь разместились процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, пост скорой помощи, кабинеты врачей — терапевта, педиатра, стоматолога, акушера-гинеколога и дневной стационар на четыре койки.
Напомним, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельской местности является важным направлением народной программы, с которой партия шла на выборы в Государственную Думу в 2021 году. Программа включает наказы жителей. За время действия народной программы в регионе было возведено более 150 новых ФАПов и врачебных амбулаторий.
Олхинская амбулатория входит в структуру Шелеховской районной больницы. По информации министерства здравоохранения Иркутской области, она будет обслуживать более 3,3 тысячи жителей Олхи и расположенных рядом садоводческих товариществ.
На строительство и оснащение амбулатории из федерального и областного бюджетов было направлено 42 млн рублей.
«Ранее медпомощь населению оказывали в ФАПе, который не отвечал современным требованиям и стандартам. Кроме того, Олха расширяется и прирастает населением, что требует развивать инфраструктуру. Новая врачебная амбулатория — важный шаг к повышению качества медицинского обслуживания этой территории», — заявил Игорь Кобзев.