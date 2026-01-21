Красноярский край стал 34-м регионом, подключенным к московской системе билетов «СберТройка»

Пополнить карту «СберТройка» можно не только в банкоматах, но и дистанционно — через мобильные приложения банков или личный кабинет в новой системе.
Благодаря современному программному обеспечению, замене свыше 3 тысяч валидаторов и терминалов процесс оплаты стал быстрее и удобнее. Теперь пассажиры могут проверять баланс и остаток поездок прямо в телефоне и пополнять счета без комиссии — ранее это было недоступно.
Министр транспорта края Дмитрий Зотин отметил, что развитие транспортной инфраструктуры и внедрение современных билетных систем создают комфортные условия как для пассажиров, так и для перевозчиков. Эти технологические решения уже доказали свою эффективность в других регионах страны.
На сегодняшний день 87% жителей региона используют карты — транспортные, социальные или банковские — что составляет более 420 тысяч операций в день. Это подтверждает востребованность и удобство новой системы.
Также заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что подключение регионов к системе «СберТройка» — важный шаг в повышении качества транспортных сервисов и развитии транспортной сферы. Он также поблагодарил администрацию Красноярского края и лично губернатора Михаила Котюкова за сотрудничество и вклад в развитие транспорта страны.