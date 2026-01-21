ТСЖ обязали выплатить 450 тысяч рублей пенсионерке, упавшей на льду в Самаре

В Самаре с ТСЖ взыскали 450 тысяч рублей в пользу пенсионерки, которая пострадала из-за обледенелого тротуара. В феврале 2025 года женщина поскользнулась и упала. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В результате падения пенсионерка получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков. Она направила председателю ТСЖ претензию о компенсации причиненного вреда, но ей отказали», — рассказали в пресс-службе.
В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что причиной падения стала плохая уборка придомовой территории. За это отвечало товарищество собственников.
Поэтому в суд направили иск о взыскании с ТСЖ компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от суммы. Промышленный районный суд удовлетворил иск, теперь пострадавшая получит 450 тысяч рублей.