ТСЖ обязали выплатить 450 тысяч рублей пенсионерке, упавшей на льду в Самаре

В Самаре из-за плохой уборки придомовой территории жительница получила серьезную травму.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре с ТСЖ взыскали 450 тысяч рублей в пользу пенсионерки, которая пострадала из-за обледенелого тротуара. В феврале 2025 года женщина поскользнулась и упала. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В результате падения пенсионерка получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков. Она направила председателю ТСЖ претензию о компенсации причиненного вреда, но ей отказали», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что причиной падения стала плохая уборка придомовой территории. За это отвечало товарищество собственников.

Поэтому в суд направили иск о взыскании с ТСЖ компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от суммы. Промышленный районный суд удовлетворил иск, теперь пострадавшая получит 450 тысяч рублей.