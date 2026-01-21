От красоты за 26 млн до груды льда: в Екатеринбурге громят ледовый городок. Фото

Сейчас в Историческом сквере можно увидеть лишь горы льда.
В Екатеринбурге начался демонтаж ледового городка, который обошелся в 26,1 млн рублей. На площадке разбирают аттракционы, скульптуры и главную елку, территория же перекрыта для посетителей. Что происходит в Историческом сквере — в фоторепортаже URA.RU.
Уже заметно, что большая часть ледовых скульптур и горок сломана, а рабочие складывают глыбы в кучи, чтобы в дальнейшем вывезти их с территории, элементы декора сортируют отдельно. Некоторые фигуры пока остаются нетронутыми.
Ледовый городок в Историческом сквере открыли 30 декабря. В этом сезоне композиции посвятили Свердловскому рок-клубу: на площадке появились скульптуры, горки, световые инсталляции в виде виниловых дисков с названиями уральских групп и снеговики-музыканты.
Свою работу площадка завершила 18 января. В этот день прошел фестиваль «Ледовый штурм», на котором альпинисты взбирались на специальную стену и проявляли ловкость. Всего за время работы городка его посетило около 150 тысяч человек.