Раскрыты причины повального отказа молодых айтишников от секса

В сфере информационных технологий наметилась тревожная тенденция добровольного отказа от секса, личной жизни и создания семьи в пользу полной концентрации на работе, сообщает РИАМО. По данным издания, многие молодые IT-предприниматели сознательно откладывают романтические отношения, считая их отвлекающим фактором. Их рабочий график часто представляет собой изнурительный марафон — до 12 часов в день и шесть дней в неделю.

Источник: Life.ru

Специалисты выделяют несколько ключевых причин такого выбора. Во-первых, параллельное построение карьеры и отношений многие айтишники считают нереалистичным, сравнивая серьёзные отношения с полноценным стартапом, требующим огромных временных вложений. Во-вторых, давление инвесторов, требующих максимальной вовлечённости, формирует новые жёсткие нормы поведения в отрасли.

Кроме того, некоторые специалисты воспринимают свидания как продолжение работы, оценивая потенциальных партнёров по шкалам эффективности, что отпугивает собеседников. Дополнительными барьерами становятся страх, что партнёр будет заинтересован лишь из-за финансового успеха, а также демографический дисбаланс — низкий процент женщин в IT-среде.

Примечательно, что россиян захлестнула «эпидемия» снижения либидо в январе. Однако Life.ru уже узнал у сексолога 6 простых пунктов и список анализов, чтобы вернуть желание заниматься любовью.

