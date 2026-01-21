Раскрыты причины повального отказа молодых айтишников от секса

В сфере информационных технологий наметилась тревожная тенденция добровольного отказа от секса, личной жизни и создания семьи в пользу полной концентрации на работе, сообщает РИАМО. По данным издания, многие молодые IT-предприниматели сознательно откладывают романтические отношения, считая их отвлекающим фактором. Их рабочий график часто представляет собой изнурительный марафон — до 12 часов в день и шесть дней в неделю.