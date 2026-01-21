Раскрыты причины повального отказа молодых айтишников от секса

Специалисты выделяют несколько ключевых причин такого выбора. Во-первых, параллельное построение карьеры и отношений многие айтишники считают нереалистичным, сравнивая серьёзные отношения с полноценным стартапом, требующим огромных временных вложений. Во-вторых, давление инвесторов, требующих максимальной вовлечённости, формирует новые жёсткие нормы поведения в отрасли.
Кроме того, некоторые специалисты воспринимают свидания как продолжение работы, оценивая потенциальных партнёров по шкалам эффективности, что отпугивает собеседников. Дополнительными барьерами становятся страх, что партнёр будет заинтересован лишь из-за финансового успеха, а также демографический дисбаланс — низкий процент женщин в IT-среде.
Примечательно, что россиян захлестнула «эпидемия» снижения либидо в январе. Однако Life.ru уже узнал у сексолога 6 простых пунктов и список анализов, чтобы вернуть желание заниматься любовью.
Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.