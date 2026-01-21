Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

Французские власти обратились с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии. Об этом в среду, 21 января, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию президента Эммануэля Макрона.
В агентстве уточнили, что Франция готова принять участие в этих учениях и внести свой вклад в их проведение.
Ранее депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления нецензурными словами «послал» президента США Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.
До этого Трамп заявил о готовности обложить пошлинами товары из стран, которые выступают против контроля Вашингтона над Гренландией. Глава государства также назвал себя «королем пошлин».
19 января СМИ сообщили, что представители правительства Дании пропустят Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе, из-за обострения ситуации вокруг Гренландии. По данным журналистов, ее будут обсуждать в рамках ежегодной сессии чаще, чем конфликт на Украине. По мнению представителей прессы, Евросоюз «столкнулся с самым серьезным трансатлантическим кризисом за последние десятилетия», и на форуме политики будут уговаривать Дональда Трампа «отказаться от подрыва НАТО из-за Гренландии».