Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

19 января СМИ сообщили, что представители правительства Дании пропустят Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе, из-за обострения ситуации вокруг Гренландии. По данным журналистов, ее будут обсуждать в рамках ежегодной сессии чаще, чем конфликт на Украине. По мнению представителей прессы, Евросоюз «столкнулся с самым серьезным трансатлантическим кризисом за последние десятилетия», и на форуме политики будут уговаривать Дональда Трампа «отказаться от подрыва НАТО из-за Гренландии».