Дмитрий Харатьян празднует день рождение: актеру — 66

Дмитрий Харатьян — один из самых популярных советских и российских актеров. Свой творческий путь он начал в раннем детстве. В свои 15 лет он уже успел покорить сердца зрителей, сыграв главную роль в подростковом фильме «Розыгрыш». Эта работа стала стартом его блестящей карьеры и открыла двери в мир кино. Однако по-настоящему широкую популярность Харатьян приобрёл после роли гардемарина в культовом фильме «Гардемарины, вперёд!». Его образ вдохновил множество мальчишек мечтать о море и приключениях, сделав актёра символом романтики и юности. Сегодня Дмитрий Харатьян продолжает радовать зрителей, ведя программу «Наши» на телеканале «Россия». Совместно с Ютой он рассказывает трогательные и вдохновляющие истории героев специальной военной операции, их семей и жителей новых регионов. Эта программа не только информирует, но и поддерживает, создавая мост между зрителями и теми, кто на передовой.