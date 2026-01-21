«СССР не считал нужным, РФ — тем более»: В Минфине прокомментировали иск о выплате «царских долгов»

В Минфине России не считают, что у нашей страны есть обязательства по выплате «царских долгов». Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.
«Правильно, да. Еще Советский союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», — сказал он, подтвердив, что ведомство не считает, что Россия должна выплачивать «царские долги».
Высокопоставленный чиновник напомнил, что это будет судебный процесс. А по всем внешним искам страну представляет Генпрокуратура. И если суд в итоге будет, Россия, конечно, будет в нем участвовать.
Ранее сообщалось, что американский инвестфонд Noble Capital RSD LLC потребовал от России выплатить… 225 млрд долларов по долгам Российской империи за 1916 год. Был подан иск к РФ, а также к Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния о выплате по царским облигациям.
До этого около 400 тысяч граждан Франции потребовали от РФ вернуть царские долги. Они заявили, что наша страна не банкрот, а потому может платить по старым счетам. В России на это ответили, что Москва и Париж в 1997 году подписали договор, обнуливший все долги до 9 мая 1945 года.