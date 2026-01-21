Ричмонд
ДТП с грузовиком и внедорожником в Башкирии: 9-летний мальчик госпитализирован

В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадал 9-летний мальчик.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 21 января, на 1454 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Уфимском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и Госавтоинспекции региона.

Согласно предварительным данным, 45-летний водитель Nissan Terrano допустил столкновение со стоящим грузовиком MAN. Находившийся в салоне «Ниссана» 9-летний мальчик получил различные травмы, его госпитализировали. Его мама, которая тоже была в машине, не пострадала.

На место происшествия выехали спасатели Госкомитета по ЧС. Они провели работы по деблокированию пострадавших и передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ и МЧС устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

— В неблагоприятных погодных условиях необходимо проявлять особую осторожность на дороге. Ваша безопасность зависит от вашей внимательности, — заявили в ГК ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.