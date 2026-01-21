ДТП с грузовиком и внедорожником в Башкирии: 9-летний мальчик госпитализирован

Сегодня утром, 21 января, на 1454 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Уфимском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и Госавтоинспекции региона.
Согласно предварительным данным, 45-летний водитель Nissan Terrano допустил столкновение со стоящим грузовиком MAN. Находившийся в салоне «Ниссана» 9-летний мальчик получил различные травмы, его госпитализировали. Его мама, которая тоже была в машине, не пострадала.
На место происшествия выехали спасатели Госкомитета по ЧС. Они провели работы по деблокированию пострадавших и передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники ГАИ и МЧС устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
— В неблагоприятных погодных условиях необходимо проявлять особую осторожность на дороге. Ваша безопасность зависит от вашей внимательности, — заявили в ГК ЧС.
