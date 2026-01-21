В России хотят создать православный искусственный интеллект

«Его надо учить. Это же система, которая не сама что-то придумывает, а делает выводы из той информации, которую в неё загружают. Это элемент суверенитета», — уверен собеседник «Радио 1».
По его словам, специализированный ИИ не заменит живого священника, церковь или таинства. Он будет чётко обозначать свои границы, например, не будет принимать исповедь и направит человека в храм. Основная задача нейросети — стать инструментом для науки и просвещения: помогать изучать религиозные данные, расшифровывать древние рукописи, работать с церковнославянским языком и давать корректные ответы в рамках церковных канонов.
Ранее в Ульяновске два священнослужителя, 16 лет скрывавшиеся от церкви, создали неоязыческий культ, основанный на использовании искусственного интеллекта. Отец и сын, оба по имени Павел, призывали в соцсетях к языческому богу Сварогу и обращались к «Небесному Духу», молитвы которому генерировал чат-бот.
Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.