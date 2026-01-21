В России хотят создать православный искусственный интеллект

По его словам, специализированный ИИ не заменит живого священника, церковь или таинства. Он будет чётко обозначать свои границы, например, не будет принимать исповедь и направит человека в храм. Основная задача нейросети — стать инструментом для науки и просвещения: помогать изучать религиозные данные, расшифровывать древние рукописи, работать с церковнославянским языком и давать корректные ответы в рамках церковных канонов.