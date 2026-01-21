Ричмонд
В России хотят создать православный искусственный интеллект

Разработка православного искусственного интеллекта в России призвана обеспечить цифровой суверенитет и защитить пользователей, особенно детей, от антирелигиозного и антироссийского контента в нейросетях, заявил профессор МГЛУ, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. Он подчеркнул, что игнорировать технологию нельзя.

Источник: Life.ru

«Его надо учить. Это же система, которая не сама что-то придумывает, а делает выводы из той информации, которую в неё загружают. Это элемент суверенитета», — уверен собеседник «Радио 1».

По его словам, специализированный ИИ не заменит живого священника, церковь или таинства. Он будет чётко обозначать свои границы, например, не будет принимать исповедь и направит человека в храм. Основная задача нейросети — стать инструментом для науки и просвещения: помогать изучать религиозные данные, расшифровывать древние рукописи, работать с церковнославянским языком и давать корректные ответы в рамках церковных канонов.

Ранее в Ульяновске два священнослужителя, 16 лет скрывавшиеся от церкви, создали неоязыческий культ, основанный на использовании искусственного интеллекта. Отец и сын, оба по имени Павел, призывали в соцсетях к языческому богу Сварогу и обращались к «Небесному Духу», молитвы которому генерировал чат-бот.

