Японцы показали упражнение, чтобы навсегда убрать жир с живота после 40 лет

Многие люди после 40 лет сталкиваются с проблемой выпирающего живота. Даже если объём пищи не изменился, жир почему-то упорно откладывается именно в этой области.
Однако причина не только в лишних калориях: ключевую роль играет ослабление внутренних мышц. Об этом пишет японское издание Yoga journal, материал которого перевёл aif.ru.
На самом деле, «пузо» формируется не только из-за подкожного жира, но и из-за ослабления глубоких мышц живота, в первую очередь всё дело в поперечной мышце. Она работает как естественный корсет, удерживая внутренние органы в правильном положении.
С возрастом, особенно после 40 лет, тонус поперечной мышцы снижается, и если не тренировать её сознательно, она постепенно атрофируется. В результате органы смещаются вперёд, и живот начинает выпирать даже при нормальном весе.
Чтобы решить проблему, недостаточно просто «сжигать жир». Когда поперечная мышца укрепляется, внутренние органы возвращаются на место, и живот визуально становится уже и подтянутее без изнурительных диет или сотен скручиваний.
Один из самых эффективных и доступных способов — поза лодки (навасана) из йоги.
Это упражнение задействует глубокие мышцы живота. Чтобы удерживать баланс в V-образной позе, тело автоматически напрягает внутренний «корсет», что даёт мощный стимул для укрепления.
Для того чтобы выполнять позу лодки правильно нужно сесть на пол, согнуть колени и поставить стопы на пол. Руки нужно положить за колени, спину держать прямой и расправить грудь.
«Медленно отклоните корпус назад, одновременно отрывая стопы от пола. Начните с того, чтобы голени были параллельны полу. Если чувствуете уверенность — выпрямите ноги, вытяните руки вперёд на уровне колен, ладони друг напротив друга. Удерживайте позу от 5 до 10 глубоких вдохов, затем мягко опустите ноги», — пишет Yoga journal.
Советы для максимального эффекта:
«Не сутультесь! Следите, чтобы спина оставалась прямой, а грудная клетка — открытой. Если выпрямлять ноги сложно — держите их согнутыми: эффект всё равно будет. Не задерживайте дыхание! На выдохе мягко втягивайте живот — это активирует глубокие мышцы. Регулярное выполнение (даже по 2−3 минуты в день) со временем поможет визуально сузить талию, улучшить осанку и вернуть контроль над телом», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 43-летняя жительница Японии быстро добилась подтянутой фигуры с помощью определённого упражнения.