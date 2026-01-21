Японцы показали упражнение, чтобы навсегда убрать жир с живота после 40 лет

«Не сутультесь! Следите, чтобы спина оставалась прямой, а грудная клетка — открытой. Если выпрямлять ноги сложно — держите их согнутыми: эффект всё равно будет. Не задерживайте дыхание! На выдохе мягко втягивайте живот — это активирует глубокие мышцы. Регулярное выполнение (даже по 2−3 минуты в день) со временем поможет визуально сузить талию, улучшить осанку и вернуть контроль над телом», — говорится в сообщении.