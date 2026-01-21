Залёг на дно: Юрий Дудь* без очереди пролез к кассе в супермаркете в Брюгге

Согласно сообщениям очевидцев, блогер «подрезал» группу русскоязычных покупателей. После этого ему пришлось извиняться перед ребятами и объяснять свой поступок спешкой из-за необходимости успеть на самолёт.
Информация об инциденте быстро распространилась в социальных сетях, вызвав смешанную реакцию подписчиков. Некоторые уверены, что Дудь* неудачно залёг на дно.
Ранее российский стендап-комик Руслан Белый*, который сейчас живёт в Испании, публично ответил на обвинения, что он «сбежал» из России. Артист заявил, что его отъезд был вызван опасениями возможного уголовного преследования на родине, а не желанием «убежать».
* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.