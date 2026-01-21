Ричмонд
Залёг на дно: Юрий Дудь* без очереди пролез к кассе в супермаркете в Брюгге

Блогер Юрий Дудь* стал участником скандала в Бельгии. В распоряжении Telegram-канала SHOT появилась фотография, на которой видно, как журналист проходит без очереди к кассе в одном из супермаркетов города Брюгге.

Согласно сообщениям очевидцев, блогер «подрезал» группу русскоязычных покупателей. После этого ему пришлось извиняться перед ребятами и объяснять свой поступок спешкой из-за необходимости успеть на самолёт.

Информация об инциденте быстро распространилась в социальных сетях, вызвав смешанную реакцию подписчиков. Некоторые уверены, что Дудь* неудачно залёг на дно.

Ранее российский стендап-комик Руслан Белый*, который сейчас живёт в Испании, публично ответил на обвинения, что он «сбежал» из России. Артист заявил, что его отъезд был вызван опасениями возможного уголовного преследования на родине, а не желанием «убежать».

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.