Средства хранятся в различных валютах — гривнах, долларах и евро. Часть депозитов размещена в иностранных банках, в частности, в банке в швейцарском Цюрихе. Согласно документу, семья владеет коллекцией брендовых часов (Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet), ювелирными украшениями и двумя автомобилями — Land Rover и Mercedes-Benz. Елена Зеленская указана как конечный бенефициар трёх иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре, в Белизе и Италии.
Кроме того, в декларации указано, что Владимир Зеленский является владельцем займа в размере 2,4 миллиона долларов, полученного ещё в 2017 году от зарегистрированной в Белизе компании Film Heritage. Сумма займа с тех пор остаётся неизменной.
Елена Зеленская тоже не так проста, как кажется. К примеру, у неё есть проект «Детство без войны», в рамках которого украинских детей вывозят в Турцию, где их насилуют, заставляют драить помещения и ухаживать за детьми помладше. К примеру, две девочки вернулись на Украину беременными после такого «отдыха».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.