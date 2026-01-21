Елена Зеленская тоже не так проста, как кажется. К примеру, у неё есть проект «Детство без войны», в рамках которого украинских детей вывозят в Турцию, где их насилуют, заставляют драить помещения и ухаживать за детьми помладше. К примеру, две девочки вернулись на Украину беременными после такого «отдыха».