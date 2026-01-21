Ричмонд
Против экс-главы «Роснано» Чубайса открыли еще одно исполпроизводство

Речь идет об аресте имущества на 11,9 млрд рублей.

Источник: Станислав Красильников / ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 11,9 млрд рублей в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Материалы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы. В них указано, что на счета Чубайса наложен обеспечительный арест на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей. На основании данных материалов приставы открыли исполнительное производство. «Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в документе.

12 декабря «Роснано» выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Решением суда был наложен арест на счета Чубайса. Также были арестованы счета других ответчиков по делу. Всего же по делу в качестве ответчиков привлечены 13 человек, так или иначе связанных с деятельностью «Роснано».

Это уже второй иск «Роснано» к бывшим руководителям компании. Согласно определению суда, компания обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта».

