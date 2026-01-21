Против экс-главы «Роснано» Чубайса открыли еще одно исполпроизводство

12 декабря «Роснано» выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Решением суда был наложен арест на счета Чубайса. Также были арестованы счета других ответчиков по делу. Всего же по делу в качестве ответчиков привлечены 13 человек, так или иначе связанных с деятельностью «Роснано».