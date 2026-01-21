Мошенники массово рассылают поддельные уведомления от имени ФНС

Настоящие госорганы не обращаются к людям через мессенджеры или соцсети с просьбой перейти по ссылке для решения срочных вопросов. Если получили тревожное сообщение, не паникуйте и не переходите по ссылке. Вместо этого просто зайдите на официальный сайт «Госуслуг» или ФНС, введя адрес вручную.