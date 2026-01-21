Мошенники массово рассылают поддельные уведомления от имени ФНС

Во время сезона сдачи налоговых деклараций мошенники рассылают поддельные письма и сообщения, маскируя их под срочные уведомления от налоговой службы или Пенсионного фонда.
Они пытаются напугать блокировкой счёта или ошибкой в платеже, чтобы жертвы перешли по их ссылке на фальшивый сайт и ввели свои пароли или данные карты.
Настоящие госорганы не обращаются к людям через мессенджеры или соцсети с просьбой перейти по ссылке для решения срочных вопросов. Если получили тревожное сообщение, не паникуйте и не переходите по ссылке. Вместо этого просто зайдите на официальный сайт «Госуслуг» или ФНС, введя адрес вручную.
Обязательно включите в личных кабинетах двухфакторную аутентификацию. Это не даст злоумышленникам войти, даже если они узнают ваш пароль. Вся официальная информация о налогах всегда есть в личном кабинете.
