21 января в Таганроге приостановили электроснабжение улиц и переулков

С 9 утра 21 января в Таганроге должны были планово отключить электроснабжение ряда улиц и переулков. Информацию опубликовали на сайте компании «Россети Юг».
Под частичное отключение попали:
Металургическая к 15-му Новому переулку, 14-й Новый переулок к 3-й Линии, Садовая, Канавная, Паравозный, 13-й Новый переулок к 5-му Линейному проезду, 4-я Линия, 5-й и 6-й Линейные проезды, Поселковая, Северная; переулок Веселый, по 14-му Новому к Дачной, по Дачной к Веселому.
Плановое время восстановления электроснабжения — 16 часов вечера 21 января.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.