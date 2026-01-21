Ричмонд
Опубликовано видео задержания террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Уфе

Появилось видео задержания террористов, планировавших теракт в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Появились кадры задержания двух уроженцев стран Центральной Азии готовили теракт в Уфе. На видео, которые опубликовало ТАСС, зафиксированы моменты специальной операции, в ходе которой один из террористов был нейтрализован.

Напомним, в Москве и Башкирии была пресечена деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации. Они планировали совершить нападение на один из отделов полиции в Уфе.

Террористы попали в поле зрения спецслужб при сборе сведений о выбранном объекте. Злоумышленники провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. В ходе задержания главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем сотрудников ФСБ. Второй участник группы был задержан, пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет. При обыске по месту их проживания были изъяты составные части СВУ и символика террористической структуры.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и участии в деятельности террористической организации.

