Опубликовано видео задержания террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Уфе

Появились кадры задержания двух уроженцев стран Центральной Азии готовили теракт в Уфе. На видео, которые опубликовало ТАСС, зафиксированы моменты специальной операции, в ходе которой один из террористов был нейтрализован.
Напомним, в Москве и Башкирии была пресечена деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации. Они планировали совершить нападение на один из отделов полиции в Уфе.
Террористы попали в поле зрения спецслужб при сборе сведений о выбранном объекте. Злоумышленники провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. В ходе задержания главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем сотрудников ФСБ. Второй участник группы был задержан, пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет. При обыске по месту их проживания были изъяты составные части СВУ и символика террористической структуры.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и участии в деятельности террористической организации.
