Опубликовано видео задержания террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Уфе

Террористы попали в поле зрения спецслужб при сборе сведений о выбранном объекте. Злоумышленники провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. В ходе задержания главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем сотрудников ФСБ. Второй участник группы был задержан, пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет. При обыске по месту их проживания были изъяты составные части СВУ и символика террористической структуры.